Grâce à nos ateliers partenaires qui emploient des personnes en situation de handicap, nous souhaitons sensibiliser à l’inclusion sociale et solidaire.





Depuis 2017, nous avons formé Anne, Christophe, Gaëtan et Kamel. Ce sont eux qui façonnent à la main et avec amour, l'ensemble des produits La vie est Belt... et ça on en est super fier !